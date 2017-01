Bij een aanslag op een legerkamp in de stad Gao, in het noorden van Mali, zijn woensdag zeker 33 mensen om het leven gekomen, meldt een bron bij de VN-missie MINUSMA in het land. De aanslag is gepleegd met een bomauto. Het is niet duidelijk welke militairen er in het kamp gestationeerd zijn. In de regio zijn meerdere bases van nationale en internationale strijdkrachten. Ook Nederlandse militairen zijn in het gebied actief.