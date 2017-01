Tientallen doden bij vliegtuigcrash Kirgizië

Een Turks vrachtvliegtuig van ACT Airlines is vandaag neergestort in Kirgizië. De autoriteiten zeggen dat zeker 32 mensen het ongeluk niet hebben overleefd. Het vliegtuig, dat een vrachtvlucht uitvoerde in opdracht van Turkisch Airlines, stortte neer in de buurt van het Kirgizische vliegveld Manas, in de buurt van de hoofdstad Bishkek. Volgens de luchtverkeersleiding zou het toestel in Manas een tussenstop maken als onderdeel van de route van Hong Kong naar Istanbul. Het vliegtuig stortte neer bij de landing die vanwege slecht zicht werd bemoeilijkt.

Het vliegtuig crashte en beschadigde vijftien gebouwen in het dorp. Daarbij zijn zeker 32 mensen omgekomen waaronder vier bemanningsleden van het vrachtvliegtuig en zes kinderen, zei de minister van Gezondheid tegen lokale media.

Reddingswerkers hebben zestien lichamen gevonden in het gebied waar de Boeing 747 is neergestort. Het gaat volgens het ministerie van Gezondheid om het lichaam van de piloot en vijftien mensen die daar woonden