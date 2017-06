Tientallen mensen zijn woensdagavond laat om het leven gekomen door een busongeval in het noordwesten van Zimbabwe. De bestuurder van de bus verloor volgens de politie de macht over het stuur. De bus vervoerde ruim 70 passagiers waarvan er volgens een politiewoordvoerster ten minste 43 om het leven kwamen. Meerdere inzittenden raakten ernstig gewond. Het is nog onduidelijk waardoor de chauffeur de controle over zijn voertuig verloor. Veel wegen in het Afrikaanse land zijn van slechte kwaliteit.