Tiener opgepakt voor aanvallen met bijtende stof in Londen

In het oosten van Londen hebben donderdagavond vijf aanvallen plaatsgevonden waarbij mensen een bijtende stof in hun gezicht kregen gegooid. De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een tiener aangehouden, die wordt verdacht van enkele van de aanvallen. De jongen wordt verdacht van het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel en beroving. De politie vermoedde al dat de incidenten verband houden met elkaar, meldt de BBC. De aanvallen gebeurden allemaal binnen een tijdbestek van anderhalf uur in de wijken Hackney en Stoke Newington. Volgens de Londense politie reden de daders op een brommer. De slachtoffers van de aanval zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van hen zou blijvende verwondingen hebben. De politie is een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk om welke stof het gaat.