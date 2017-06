Tienduizenden mensen bij benefietconcert One Love Manchester

Bij benefietconcert One Love Manchester in het stadion Old Trafford Cricket Ground waren zondagavond 50.000 mensen aanwezig. Het concert voor de slachtoffers van de aanslag vorige week bij het concert van Ariana Grande begon met een minuut stilte. Ook de aanslagen zaterdagavond in Londen werden tijdens de minuut stilte herdacht. Tijdens de show zondagavond traden onder andere Pharrell Williams, Take That, Miley Cyrus, Niall Horam, Liam Gallagher en The Black Eyed Peas op. Grande deed meerdere duetten. Stevie Wonder, oud-voetballer David Beckham en U2 spraken het publiek toe in een videoboodschap. Grande nam het initiatief voor het concert nadat er een zelfmoordaanslag was gepleegd bij haar optreden in Manchester, op 22 mei. Daardoor kwamen 22 mensen, vooral jonge bezoekers, om het leven.

Het concert werd afgesloten met het nummer One Last Time. Met dat nummer sloot Grande ook het concert in Manchester toen af. Daarna werd de aanslag gepleegd. Ariana zong het nummer met alle artiesten die op One Love Manchester te zien waren. Daarna kwam ze nog terug en zong de klassieker Somehwere Over The Rainbow. Met het concert wil Ariana Grande zo veel mogelijk geld inzamelen voor de slachtoffers van de aanslag. Grande meldde zondagavond op Facebook dat ze al ongeveer 309.000 dollar heeft opgehaald. Het concert in Manchester vond plaats onder strenge veiligheidsmaatregelen. Het concert werd in meerdere landen, waaronder Suriname, op televisie uitgezonden.