’Tien doden bij explosie in metro Sint-Petersburg’

In de metro van Sint-Petersburg heeft vandaag een explosie plaatsgevonden. Hierbij zijn vermoedelijk tien doden gevallen, aldus het Russische persbureau TASS.

Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. In een wagon zou iets zijn geëxplodeerd. Het zou gaan om een aanslag met een fragmentatiebom, meldden Russische media.

De ontploffing was op het station Sennaja Plosjad. Na de ontploffing hebben de autoriteiten drie metrostations gesloten.

De site Life News toonde beelden van gewonden op het perron en metrodeuren die door de explosie waren weggeslagen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij metrostation Sennaja Plosjad.