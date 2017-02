Theresa May mag van Brits Lagerhuis Brexit in gang zetten

Het Britse Lagerhuis heeft premier Theresa May woensdagavond toestemming gegeven de procedure die moet leiden tot de uittreding uit de Europese Unie, in gang te zetten.

Pogingen van pro-Europese parlementariërs in tweede termijn nog wat extra voorwaarden aan haar Brexitplan toe te voegen, haalden niets uit. Het is May’s bedoeling de onderhandelingen over de scheiding van de EU uiterlijk 31 maart te beginnen. Ze kreeg groen licht van het Lagerhuis, met 494 tegen 122 stemmen. Daarmee kwam een eind aan dagenlang politiek gebakkelei, dat de kleine parlementaire meerderheid van May danig op de proef stelde. Voordat het van kracht wordt, moet het wetsontwerp nu nog worden goedgekeurd door het Hogerhuis. Daarin heeft de conservatieve partij van May geen meerderheid.

Gezien de stemverhouding van woensdag is de hoop gerechtvaardigd dat de leden van het House of Lords, niet gekozen, ook vrij gemakkelijk akkoord zullen gaan. Ze buigen zich op 20 februari over de materie. Brexitminister David Davis sprak van een historische overwinning. “Een grote meerderheid om door te gaan met de onderhandelingen over ons vertrek uit de EU en over een sterk, nieuw partnerschap met haar lidstaten”. Het opnieuw uittekenen van de rol van Groot-Brittannië op het Europese toneel wordt hoe dan ook een complexe opdracht, met onderwerpen als handel, immigratie en veiligheid. Dat kan jaren in beslag nemen.