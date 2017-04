Terreurverdachte Zweden appte over ‘mislukte’ aanslag

De vermoedelijke dader van de aanslag met een vrachtwagen in Stockholm zou volgens Zweedse media WhatsApp-contact hebben gehad met een IS-strijder uit Tadzjikistan. Die WhatsApp-conversatie zou zijn gepubliceerd op een IS-forum. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet zou de 39-jarige afgewezen asielzoeker Rakhmat Akilov in een van de verhoren hebben gezegd dat hij moslim is en zich bij IS heeft aangesloten.

Hij zou van IS de opdracht hebben gekregen om de aanslag te plegen, omdat de bombardementen in Syrië moeten ophouden. De aanslag kostte aan vier mensen het leven. In heel Zweden is vandaag om 12.00 uur een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terreuraanslag. Tijdens de ceremonie in Stockholm werd ook een aantal mensen gehuldigd voor hun optreden na de aanslag.