Terminaal zieke baby Charlie Gard overleden

De baby Charlie Gard is vrijdag overleden, melden Britse media. Het bijna 1-jarige jongetje was terminaal ziek. Een woordvoerder van de ouders van de baby bevestigt tegenover de BBC dat “hun prachtige zoon” is overleden. Personeel van het Londense ziekenhuis waar Charlie Gard werd behandeld, hebben de nabestaanden in een geschreven verklaring gecondoleerd. Gard had een uiterst zeldzame aandoening. Zijn ouders Connie Yates en Chris Gard voerden sinds maart van dit jaar meerdere malen een juridische strijd rond de behandeling van de baby. Zo wilden zij dat hun zoon in de Verenigde Staten een experimentele behandelmethode zou ondergaan. Toen die optie van de baan was en duidelijk was dat Charlie zou overlijden, vroegen zij daarna de rechtbank of ze de baby mee naar huis mochten nemen. Afgelopen woensdag staakte het echtpaar echter hun strijd. Ze stemden ermee in dat de baby zijn laatste dagen zou doorbrengen in een hospice.