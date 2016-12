Tentoonstelling ‘LUKU DEN NA INI DEN AI wederom verlengd

De tentoonstelling ‘Luku Den Na Ini Den Ai’, in De Hal, is verlengd. Het duurt tot en met 30 december. Vanwege de toeloop van bezoekers die zelfs voor een tweede keer deze hommage aan de slachtoffers van 8 december 1982 onder ogen willen zien, is gekozen voor een verlenging. Kunstenaar Kenneth Bleeker lijkt midden in de roos te hebben geschoten met zijn presentatie. Op interactieve digitale maar bovenal kleurrijke wijze worden bezoekers geconfronteerd met één van de donkerste bladzijden in de geschiedenis van Suriname. Bij de 15 portretten staat ook enige persoonlijke informatie over de persoon zelf vermeldt en zijn er foto’s van de plek waar zij werden opgehaald; merendeels thuis.

De interactieve tijdlijn met als basis de tijdlijn van de BBC over gebeurtenissen in de Republiek Suriname, vanaf 1975 tot 2016, is door bezoekers aangevuld met meer dan 120 feiten en opmerkingen. Ruim veertienhonderd mensen hebben sinds de opening van de ‘Luku Den Na Ini Den Ai’ tentoonstelling er een bezoek aan gebracht. Van ’s morgens 09.00 tot 12.00 uur in de middag en van ’s middags 17.00 tot 21.00 ’s avonds kan het publiek trekken naar De Hal en dit tot 30 december.