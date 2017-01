Tenminste zes doden na terroristische aanslag op moskee Quebec

Bij een aanslag op een moskee in de Canadese stad Quebec gisteravond, zijn zeker zes mensen omgekomen. Acht mensen raakten gewond. Schutters namen de moskee in de wijk Sainte-Foy onder vuur tijdens het avondgebed. Er waren op dat moment meer dan vijftig mensen in de moskee. De Canadese premier Trudeau spreekt van een terroristische aanslag. De politie heeft twee mensen opgepakt. Over hun achtergrond is nog niets bekendgemaakt. In de eerste berichten werd gesproken over drie schutters, maar volgens de politie waren er twee daders bij de aanslag betrokken.

De moskee is vaker belaagd. In juni vorig jaar werd er bij het Quebec City Islamic Cultural Center een varkenshoofd voor de deur gevonden. Een aantal jaren eerder werd een andere moskee in de stad besmeurd met varkensbloed. Moskeeën in New York worden in reactie op de aanslag in Quebec extra beveiligd. Burgemeester De Blasio roept New Yorkers op Twitter op om waakzaam te zijn.