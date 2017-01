‘Tegoeden centrale bank Gambia onaangeroerd door oud-president’

De tegoeden van centrale bank van Gambia zijn “onaangeroerd”. Dat heeft de woordvoerder van president Adama Barrow maandag gezegd. De nieuwe leider had zondag de vrees uitgesproken dat de staatskluizen waren leeg gehaald door zijn voorganger Yahya Jammeh na diens verkiezingsnederlaag in december. Een adviseur van Barrow zei eerder dat Jammeh, die 22 jaar aan de macht is geweest in het West-Afrikaanse land, omgerekend ruim 10 miljoen euro heeft meegenomen bij zijn gedwongen vertrek naar Equatoriaal Guinea.

Dat zou volgens de gegevens van de Wereldbank 1,2 procent van Gambia’s bruto binnenlands product van 2015 zijn. Hoewel de financiële schade nu beperkt lijkt voor Gambia, hoeft Jammeh in ballingschap niet op een houtje te bijten. Hij zou zich tijdens zijn presidentschap, volgens mensenrechtenorganisaties gekenmerkt door het gevangen zetten, martelen en vermoorden van politieke tegenstanders, al gigantisch hebben verrijkt. De gevluchte alleenheerser bezit onder meer een wagenpark Rolls-Royces en een landgoed in een welvarende voorstad van Washington, D.C.