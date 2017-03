Tegengas voor Trump in Senaat

De Amerikaanse president Donald Trump krijgt tegengas uit zijn eigen partij. De Republikein Mitch McConnell, leider van de meerderheid in de Amerikaanse Senaat, heeft nog voor de toespraak van Trump gezegd dat hij een tegenstander is van fors snijden in het budget van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het begrotingsplan van de regering moeten onder meer ontwikkelingssamenwerking en de diplomatieke diensten inleveren om hogere defensie-uitgaven mogelijk te malen. McConnell vertelde journalisten gisteren dat de Senaat al te grote bezuinigingen op BZ niet zal accepteren. De Republikeinse parlementariërs, die ook het Huis van Afgevaardigden controleren, zijn overigens ook niet akkoord met het nieuwe beleid voor de gezondheidszorg dat in de plaats moet komen van Obamacare.