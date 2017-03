Techreuzen steunen Google in strijd met FBI

Apple, Microsoft, Amazon en Cisco hebben zich achter Google geschaard in de juridische strijd tussen het bedrijf en de FBI. Onlangs besliste een rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania dat Google buiten Amerika opgeslagen data moet overhandigen aan de FBI, maar daar zijn de techreuzen het absoluut niet mee eens, schrijft Business Insider. Google en de andere techgiganten menen dat de Amerikaanse opsporingsdiensten uitsluitend inzage zouden moeten hebben in data die in de VS is opgeslagen. Als dat niet mogelijk is, levert het de bedrijven dat bijvoorbeeld in Europa mogelijk flinke schade op. Verder willen ze voorkomen dat ze straks Amerikaanse data moeten overhandigen aan opsporingsdiensten in andere landen. Wat voor Google misschien nog in het voordeel kan werken, is dat Microsoft onlangs een vergelijkbare zaak aan de hand heeft gehad en heeft gewonnen. Microsoft kreeg het verzoek data vrij te geven die op een Ierse server stond. Het bedrijf weigerde dat en de rechter gaf Microsoft gelijk.