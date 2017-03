Tascontrole op school leidt tot vondst wapenpatronen

Een telefonische melding bracht de politie van Nieuwe Haven naar een school in de omgeving, nadat bij een tascontrole wapenpatronen werden aangetroffen bij twee leerlingen. Dean K. en klasgenoot Sequen A., beiden vijftien jaar, verklaarden eerst niets af te weten van de bij hen aangetroffen munitie. Het ging om zes patronen voor zware wapens, zegt de politie. Het was Dean die later aangaf de patronen weggenomen te hebben van zijn oom die militair is. De politie van Nieuwe Haven doet nog onderzoek naar de ware toedracht in dit verhaal.