Het constitutionele hof in Taiwan heeft vandaag bepaald dat homostellen mogen trouwen. Het zou de eerste keer zijn dat het homohuwelijk in Azië wordt gelegaliseerd. Volgens het hof druisen de huidige wetten in tegen de constitutionele rechten van homostellen. De rechters hebben de regering van Taiwan twee jaar gegeven de huidige wetgeving aan te passen. Mannelijke en vrouwelijke homoseksuelen in Taiwan dringen al jaren aan op legalisering van het homohuwelijk.