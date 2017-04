Tafeltennisbond geeft inhoud aan World Table Tennis Day vandaag

De Surinaamse Tafel Tennis Bond, STTB, organiseert vandaag in het kader van World Table Tennis Day een speciale activiteit. In samenwerking met de Ambassade van China worden er met sporters en notabelen wedstrijden gehouden. Zo zullen een team van de ambassade en van de bond het tegen elkaar opnemen. Verder zullen ook kinderen in de gelegenheid worden gesteld om een balletje te slaan. De activiteit wordt afgesloten met een receptie waarbij de ambassadeur van China zal optreden als gastheer. De Wereld Tafel Tennis Dag is jaarlijks op 06 april en het thema dit jaar is ‘Table Tennis for all’.