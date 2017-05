Syrische tiener opgepakt in Berlijn om plannen zelfmoordaanslag | Communicatiechef Donald Trump neemt ontslag

Syrische tiener opgepakt in Berlijn om plannen zelfmoordaanslag

De Duitse politie heeft een zeventienjarige Syriër opgepakt die een zelfmoordaanslag in Berlijn wilde plegen. De asielzoeker werd gearresteerd in de regio Uckermark, ten noorden van de hoofdstad. Dat gebeurde na een tip van zijn familie dat hij was geradicaliseerd. Welk doelwit de tiener voor ogen had, is niet bekendgemaakt door de autoriteiten.

Communicatiechef Donald Trump neemt ontslag

De Communicatie-chef van het Witte Huis heeft al na drie maanden aangekondigd op te stappen. Dat meldden Amerikaanse media. De 47-jarige Mike Dubke werkte onder meer aan de communicatiestrategie van de regering. Hij deed dat werk vooral achter de schermen.