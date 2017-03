‘Syrische regering wil alleen verder onderhandelen met verenigde oppositie’

Het hoofd van de Syrische regeringsdelegatie bij de VN-onderhandelingen over de Syrische burgeroorlog in Genève heeft vandaag gezegd dat de regering de onderhandelingen alleen wil voortzetten als de oppositie één enkele, verenigde delegatie afvaardigt. De Syrische ambassadeur bij de VN in New York en hoofdonderhandelaar Bashar al-Ja’afari zegt dat de regering wil praten met de hele oppositie, “niet met een Saoedische partner, noch een partner uit Qatar, Turkije of Frankrijk.” De grootste oppositiedelegatie bij de gesprekken in Genève is het Hoge Onderhandelingscomité (HNC), maar er zijn ook twee kleinere groepen aanwezig. Hoewel die weinig militaire macht hebben, worden ze door Rusland gesteund. De tweede voorwaarde is dat de gehele oppositie zich schikt naar de overeenkomst over de agendapunten voor volgende gespreksrondes. VN-gezant Staffan de Mistura zei gisteravond dat hij van plan is de gesprekken met de delegaties afzonderlijk voort te zetten, zodra hij verslag heeft uitgebracht aan de VN-Veiligheidsraad.