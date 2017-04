Rebellen hebben een akkoord bereikt met de Syrische regering voor het vrijlaten van vijfhonderd gevangenen. Die zullen vrijdag aankomen in een door rebellen gecontroleerd gebied bij Aleppo, aldus een rebellenwoordvoerder. Volgens Mohamad Abu Zeid, woordvoerder van de Ahrar al-Sham-factie zijn de onderhandelingen over een gevangenenruil afgerond en komen de gedetineerde rebellen al „binnen enkele uren” in het gebied aan.