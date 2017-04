Syrische president Assad ziet overwinning als enige optie

De Syrische president Bashar al-Assad ziet in de zes jaar oude burgeroorlog in zijn land ”geen andere optie dan de overwinning”, omdat met de oppositiegroepen die aan recente vredesbesprekingen deelnamen geen ”resultaten” kunnen worden behaald.

Dat heeft Assad gezegd in een interview dat donderdag in de Kroatische krant Vecernji List is gepubliceerd. Het interview lijkt te zijn afgenomen voor de gifgasaanval van dinsdag in de Syrische plaats Khan Sheikhoun. De regering ontkent daarin de hand te hebben gehad.

Volgens Assad is de oppositie ”jihadistisch, in de geperverteerde betekenis van jihad”. De regering beschouwt alle groepen die tegen haar vechten als terroristen, met agenda’s die worden bepaald door buitenlandse regeringen. ”Als wij deze oorlog niet winnen, betekent het dat Syrië van de kaart wordt geveegd. Wij hebben geen andere keuze dan deze strijd aan te gaan en dat is waarom wij vol vertrouwen, volhardend en vastberaden zijn”, zei Assad. VN-adviseur humanitaire hulp, Jan Egeland, stelt donderdag voor om een wapenstilstand van 72 uur in te stellen om humanitaire hulp mogelijk te maken.