Syrische leger herovert watertoevoer naar Aleppo op IS 

Het Syrische leger heeft de controle teruggekregen over het belangrijkste pompstation en zuiveringsinstallaties in al-Khafsa aan de Eufraat, die de grote stad Aleppo van drinkwater voorzien.

De strijders van Islamitische Staat zijn verdreven. Dat heeft het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten dinsdag bekendgemaakt. De toevoer van schoon water naar Aleppo vanuit al-Khafsa was twee maanden afgesloten. De bevolking was al die tijd aangewezen op plaatselijke bronnen of particuliere leveranciers.

De troepen van president Assad kregen luchtsteun van bondgenoot Rusland. Ze zijn mede door zware bombardementen al enige tijd bezig aan een opmars in het gebied ten oosten van Aleppo.

Een legerwoordvoerder had eerder op de dag al gezegd heel dicht bij succes te zijn in al-Khafsa. IS verliest steeds meer terrein in het noorden van Syrië, waar de jihadisten ook onder vuur liggen van Syrische rebellen en milities die Amerikaanse of Turkse hulp krijgen.