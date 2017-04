Suu Kyi weerspreekt etnische zuiveringen in Myanmar

Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi heeft weersproken dat er sprake is van etnische zuiveringen tegen de Rohingya in Myanmar. Suu Kyi, die regeringsleider is in het vroegere Birma, geeft in een interview met de BBC toe dat er problemen zijn in de regio Rakhine, waar moslims een meerderheid vormen, maar dat “etnische zuivering een te sterke uitdrukking is voor wat er gaande is”.

Een rapport van de Verenigde Naties stelde aan de orde dat de veiligheidstroepen van Myanmar zich schuldig hadden gemaakt aan massamoorden en verkrachtingen tegen de Rohingya. Dat zou kunnen vallen onder misdaden tegen de menselijkheid. Het leger heeft die beschuldigingen steeds weersproken.”Ik denk dat er daar veel vijandigheid is”, zei Suu Kyi. “Het zijn ook moslims tegen moslims. Het zijn niet zozeer etnische zuiveringen, maar het gaat om mensen aan verschillende kanten van een conflict en dat conflict proberen we op te lossen.”