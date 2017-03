Suriprofs ‘Plus’: doelstelling stichting uitgebreid

Afgelopen weekend presenteerde de Stichting Suriprofs haar nieuwe logo. Opvallend hieraan is de toevoeging ‘Plus’, welke staat voor de uitbreiding van de doelstelling en organisatie. Dat zegt Jörgen Raymann, die sinds kort de opvolger van Stanley Menzo is als voorzitter.

“Voetbal blijft onze basis en onze oorsprong, maar wij willen ons draagvlak verbreden met professionals uit alle disciplines die affiniteit hebben met Suriname en het Caribisch gebied” aldus Raymann.

Een recent voorbeeld is de hulpactie die op initiatief van de Stichting Suriprofs op touw is gezet om het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo financieel en materieel te ondersteunen. Hieraan hebben professionals uit tal van disciplines een bijdrage geleverd.

Suriprofs plus biedt voortaan ook een platform voor professionals met Surinaamse, Antilliaanse en Caraïbische roots. Of een duidelijke affiniteit met landen uit deze regio.