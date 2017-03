Suriprofs Legends houdt benefietwedstrijd voor bestrijding sikkelcelziekte

De Suriprofs Legends komen speciaal in actie in de voorwedstrijd van de jaarlijkse benefietwedstrijd van Feyenoord tegen FC Dordrecht. Dit gebeurt op 22 maart in de Rotterdamse Kuip. De opbrengst van de avond is bestemd voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Met het geld kan extra onderzoek worden gedaan naar de sikkelcelziekte. Dit is een erfelijke aandoening die het transport van zuurstof door rode bloedlichaampjes bemoeilijkt. Daardoor kan het bloed gaan klonteren en kunnen verstoppingen van de bloedvaten ontstaan. De ziekte kan leiden tot vermoeidheid, kortademigheid en zelfs een beroerte. In het ergste geval kunnen patiënten er aan overlijden.

Omdat de ziekte relatief vaak voorkomt in Suriname, hebben de Suriprofs zich al eerder ingezet voor de bestrijding ervan.

De benefietwedstrijd van de Suriprofs Legends is het eerste evenement onder leiding van het nieuw bestuur aangevoerd door cabaretier en tv-presentator Jörgen Raymann. Hij is vastbesloten om van deze activiteit van de gelegenheidsselectie van actieve profspelers van Surinaamse komaf, zo snel mogelijk weer een jaarlijkse traditie te maken.