Suriname’s eerste afgestudeerde saxofonist gaat aan de slag bij Militaire Kapel

De eerste acht afgestudeerden van het Conservatorium Suriname verdienen alle lof. Onder hen is Gordon Brandon. Samen met Jason Eduwatie en Laurence Gudge noemt de saxofonist zich een Bachelor of Music Degree.

Brandon was vanmorgen te gast bij Radio 10 en deed in de uitzending tegen Sidney Grunberg zelfverzekerd uit de doeken wat zijn toekomstplannen zijn. Hij geeft daarbij ook toe dat de steun van zijn ouders niet vanzelfsprekend was, maar gaandeweg kregen ze geloof in zijn talent.

Gordon Brandon slaagde op de saxofoon nota bene cum laude met een negen. Cultuurdirecteur Elvira Sandie was ook vol lof over zijn prestatie. De afgestudeerden gaan nu lesgeven op muziekscholen en/of in hun eigen praktijk. Gordon Brandon zet zijn muzikale carrière voort bij de Militaire Kapel.