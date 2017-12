Surinamer wint eerste prijs tijdens KaPow muziekfestival in Hollywood

Shailendra Bhoelai een in Suriname geboren muziek artiest heeft het gepresteerd om tijdens het bekende KoPow muziek festival in Noord Hollywood de eerste prijs in de wacht te slepen voor beste Soundtrack. Voor die gelegenheid heeft hij het lied Dark Love gecomponeerd.

De soundtrack zal gebruikt worden voor een Grieks-Amerikaanse Short movie van director Anna Spyrou met als titel ‘Black King Down’ die volgend jaar in première gaat.

KaPow muziek en film festival is een platform in Hollywood voor de beste en meest creatieve filmmakers en muziekproducenten die nog ontdekt moeten worden.

Bhoelai was ook verantwoordelijk voor de muziek uit de Surinaamse film ‘Het geheim van Mariënburg’ van regiseur Ramdjan Abdoelrahman. Voor Bhoelai is dit maar het begin met het winnen van de eerste prijs voor soundtrack op het Kapow muziekfestival zullen nu meer deuren open gaan om nog meer film muziek te produceren. Op donderdag 7 december geeft hij nog een klein concert weg in de Flex mall om 19.00u.