Suriname zakt verder, van B+ naar B

Standard & Poors heeft Suriname wederom gedegradeerd, van B+ naar B. Vorig jaar was Suriname al gedaald van BB- naar B+. De degradatie heeft alles te maken met de verslechterende economie van het land en zijn schuldenlast, zegt de kredietbeoordelaar in zijn dinsdag vrijgegeven rapport. De vooruitzichten blijven negatief.

De obligatie-lening van US$ 550 miljoen die voor tien jaar is uitgezet, beschrijft Standard & Poors als ‘onbeveiligde schuld’. De negatieve vooruitzichten weerspiegelen volgens de kredietbeoordelaar dat er een kans van één op drie is, dat in de komende twaalf maanden de kredietwaardigheid van het land verder omlaag gaat. De overheid is er niet in geslaagd de inkomsten te versterken en haar uitgaven te verminderen. Standard & Poors wijst erop dat die factoren kunnen leiden tot een terugkeer naar aanhoudende hoge fiscale tekorten en verdere stijgingen van de overheidsschuld en de rentekosten.

De kredietbeoordelaar voorspelt verder bij het uitblijven van inkomstenverhogende en uitgaven beperkende maatregelen, dat de zwakke externe liquiditeitspositie meer druk op de wisselkoers kan leggen, de inflatie kan verhogen, het vertrouwen van de bevolking kan ondermijnen en het binnenlands financieel systeem verder kan belasten.

Een aanzienlijke economische krimp vorig jaar heeft geresulteerd in een hogere overheidsschuld, zegt Standard & Poors. Het gevolg daarvan was een aanzienlijke valuta devaluatie en hoge inflatie. Het Bruto Binnenlands Product (bbp) per hoofd van de bevolking van Suriname is in 2016 gedaald met 7,5% – na een daling van 2,0% het jaar ervoor – tot ongeveer US$ 7.400. Ondanks een geprojecteerde stabilisatie van het bbp in 2017, verlaagt de kredietbeoordelaar zijn economische beoordeling, omdat “de economische groei lager ligt dan het bereik dat we voor landen verwachten op een vergelijkbaar niveau van het bbp per hoofd van de bevolking.” Starnws