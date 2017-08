Suriname verscheept 96 ton oude pesticide naar Engeland

Suriname heeft iets meer dan 96 ton oude en vervallen, maar nog extreem giftige pesticiden, die een gevaar vormen voor mens en milieu, verscheept naar Engeland. De pesticiden zijn daar op een milieu verantwoorde manier vernietigd. Dat schrijft Starnieuws. Sinds 2010 werkt ons land samen met de Food and Agriculture Organization en het Global Environmental Fund, om het pesticide gebeuren in het Caribische Gebied te ordenen. In 2013 heeft het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een inventaris gemaakt van middelen die niet meer gebruikt mogen worden. Furadan en HCH meer bekend als mierenpoeder, zijn de bekendste verboden pesticiden. Furadan werd voornamelijk gebruikt in de groenteteelt en de bananenindustrie. HCH werd gebruikt in suikerindustrie. Het project waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd, heet ‘Disposal of Obsolete Pesticide including POP‘s, promotion of Alternatives and Strengthening Pesticides management in the Caribbean’. Het project loopt tot in 2020 en wordt in vijf delen uitgevoerd. Ons land heeft nu aan het eerste component voldaan, aldus LVV.