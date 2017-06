Suriname ondersteunt één-China-beleid

De Surinaamse regering ondersteunt het één-China-beleid van de Volksrepubliek China. Starnieuws meldt dat volksvertegenwoordiger Stephen Tsang afgelopen zaterdag de steun uitsprak, tijdens de openingsceremonie uit van de regionale conferentie China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification (CCPPR). “Wij staan achter de vreedzame hereniging tussen China en Taiwan”, zei Tsang onder meer. Ambassadeur Zhang Jinxiong van China ging ook in op de laatste politieke ontwikkelingen, zoals Taiwans actie om als land deel te nemen aan internationale vergaderingen en de vele onderhandelingspogingen. Van de 26 lidstaten uit Midden- en Zuid-Amerika, waren 14 aanwezig om te praten over de hereniging tussen het vasteland China en Taiwan. Volgens Zhang is het nodig om elk jaar over het onderwerp te praten, omdat er in Taiwan een nieuwe regering is aangetreden. De ambassadeur ziet graag dat Chinezen wereldwijd duidelijk hun stem laten horen in deze kwestie. Standpunten van bevriende naties zijn welkom. De regionale CCPPR wordt roulerend geleid door de lidstaten. Panama is nu voorzitter, maar kon zelf niet aanwezig zijn. Mexico nam voor hem waar.