Suriname  nog lang niet af van kwik

Ondanks het bewezen gevaar van kwik gebruik op de gezondheid van goudzoekers en onschuldige burgers, zal het gebruik van deze gevaarlijke chemische stof lang niet ophouden in Suriname.

“Toen ik pas in dienst trad bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen keek ik naar dit probleem en dacht dat het wel op te lossen zou zijn binnen twee of drie jaren. Maar het probleem is veel complexer”, benadrukt Dave Abeleven, directeur van het ministerie.Hij vertegenwoordigde Suriname gisteren bij de aanvang van een regionale tweedaagse workshop met als thema, “Kwik-vrij goudwinning in de Guyana’s: Actie nu vereist!”

Er participeren ook vertegenwoordigers uit Guyana en Frans Guyana. Het doel is volgens Laurens Gomes, vertegenwoordiger van het Wereld Natuurfonds Suriname (WWF) om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen om uiteindelijk het gebruik van deze gevaarlijke stof uit te bannen. Abeleven legde in zijn presentatie uit dat Suriname de import van kwik bij wet verbiedt, maar niet het gebruik ervan. De stof vindt zijn weg naar Suriname via onder andere Guyana waar de import legaal is. Dit zou een schoolvoorbeeld zijn van het gebrek aan afstemming tussen de Guyana’s die in de kwik kwestie een gemeenschappelijk probleem hebben.