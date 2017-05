Suriname helpt mee aan updaten uitleveringsverdrag

In Georgetown, Guyana heeft de 22ste vergadering van The Legal Affairs Committee (LAC) plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering heeft men zich geconcentreerd rond het updaten van de concepten van de Caricom Arrest Warrant Treaty (Cawt) en de Agreement on the Return and Sharing of Recovered Assets. Een delegatie van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) was aanwezig op de bijeenkomst.

Cawt handelt over een uitleveringsverdrag dat al door Suriname is geratificeerd. De tekst moest worden geactualiseerd. De tweede overeenkomst gaat om het terugnemen van door misdaad verkregen vermogen. Op de meeting is gewerkt aan de finale versie van deze concepten. Het is de bedoeling dat het eindresultaat voor goedkeuring en bekrachtiging wordt aangeboden tijdens de eerstvolgende Inter – Sessional Meeting of the Conference of Heads of Government van de Caricom. Deze bijeenkomst is gepland voor juli 2017, zegt Juspol.

De Surinaamse delegatie heeft op de vergadering het standpunt van het land over deze onderwerpen uiteengezet en ingestemd met de finale tekst. Een ander document dat werd goedgekeurd en waarvan door het ministerie van Juspol goed nota mag worden genomen, is het draft model Anti Terrorism Bill, geeft de Juspol-voorlichting aan. De desbetreffende documenten zullen naar de relevante afdelingen van het ministerie worden doorgeleid.

De vergadering werd voorgezeten door de minister van Justitie in Guyana, tevens procureur-generaal, Basill Williams. Henry Seedorf, onderdirecteur van Juspol en Kenneth Amoksi, waarnemend hoofd Bureau Mensenrechten, tevens materiedeskundige, waren de Surinaamse afgevaardigden.