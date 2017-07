Suriname 28 aspirant imkers rijker

28 deelnemers hebben de bijenteelttraining van het Ministerie van LVV succesvol doorlopen. Suriname telt momenteel 35 imkers in Coronie, Para, Wanica, Saramacca, Commewijne en Paramaribo. Met de nieuwe aanwinst verwacht LVV behalve een hogere productie van honing ook een verdere bloei van de imkerij. De aspirant imkers gaan zich bundelen als imkersorganisatie om zo meer te kunnen bewerkstelligen voor deze sector. Honing wordt gebruikt als medicijn, is een keukeningrediënt, daarnaast voedingsmiddel en vormt een bestanddeel in diverse cosmetische producten. In Suriname is de behoefte aan honing jaarlijks tussen de 70.000-80.000 liters. De lokale productie voorziet de eigen markt met zo een 30.000-35.000 liters. LVV wil er naar toe werken dat deel dat nog wordt ingevuld door import, wordt overgenomen door onze eigen imkers.

Er zal voor dit jaar nog een training worden verzorgd. De imkertraining bestaat uit 18 theoretische – en praktijksessies. Binnenkort zal de bestrijding van bijen anders plaatsvinden. De bijennesten worden nog gewoon verbrand. De Bijenbestrijdingsdienst van het Korps Brandweer Suriname gaat ze in het vervolg vangen en overdragen aan de imkers. Volgens het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal op deze manier de productie van honing ook toenemen.