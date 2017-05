Het zit heel goed met de persvrijheid in Suriname. Dat zegt Wilfred Leeuwin, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Het was woensdag 3 mei de Internationale Dag van de Persvrijheid. Deze dag werd in 1993 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen om bewustzijn te kweken voor het belang van persvrijheid.