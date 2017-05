Surinaamse Rode Kruis lanceert nieuwe app

Het Surinaamse Rode Kruis lanceert vandaag op Wereld Rode Kruis en de Rode Halve Maan Dag een nieuwe app. De app heet “Set’ Kon”. Het volgt twee jaar na de eerste app genaamd “EHBO op Zak”. Via deze laatste kunnen mensen zelf opzoeken hoe te handelen bij ongelukken of welke maatregelen te treffen zijn tot deskundige hulp aanwezig is. De app ”Set’ Kon” biedt naast traditionele hulp bij ongelukken ook informatie over uitbraken van virussen en ziekten alsook veranderende

weersomstandigheden, zoals rukwinden en dreigende overstromingen. “Wereld Rode Kruis Dag, de herdenking van de geboortedag van Henri Dunant, 189 jaar

geleden, is een gelegenheid om de bijdrage en de prestaties van de miljoenen vrijwilligers en medewerkers over de hele wereld te erkennen. Elke dag weer zetten ze zich in voor de mensheid.