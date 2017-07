Suralco wil exportgerichte bedrijven faciliteren

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Transport zal de volgende week een memorandum of understanding (mou) tekenen met Suralco. Starnieuws vermeldt dat het bedrijf meer dan tien ondernemingen nationaal en internationaal wil aantrekken om ze op zijn privé bedrijfseigendommen te faciliteren. Zij mogen gebruik maken van de infrastructuur van Suralco. Welzijn zegt aan Starnieuws dat het gaat om exportgerichte bedrijven. Suralco vraagt vergunning hiervoor.

Assembleelid Stephen Tsang (NDP), voorzitter van de vaste commissie bij Handel, Industrie en Transport, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij het een geweldig project vindt. Hij ziet het als een van de projecten die het land uit de crisis moeten halen. Het stimuleert ondernemerschap, werkgelegenheid, productie en export. “De haven van Paranam is een van de grootste in de regio en om daaromheen een industriepark te bouwen, is bijna vanzelfsprekend,” meent Tsang. “Het is een ambitieus project en ik heb er veel geloof in,” zegt het Assembleelid. “De oude Paranam plant heeft nog veel infrastructurele werken en gebouwen die niet verloren moeten gaan. Het voorstel is dus om een industriepark op te zetten. De haven is er voor import en export,” legt Tsang uit. Het gaat om een private initiatief. De overheid moet zorgen voor wet- en regelgeving, dus het verstrekken van vergunningen en controle.