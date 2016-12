Radio 10 doneert samen met sponsoren aan tehuizen

Alleen maar blijde gezichten toen medewerkers van Radio 10 gisteren wederom een tehuis voor kinderen binnenstapte. Na een bezoek aan Stichting In de Ruimte, aan de Santo Polderweg in Wanica, stopte het team bij Kinderhuis Odoniti aan de Meursweg in Para. De kinderen hadden er net als François Blanker, de ‘vader’ van het tehuis, plezier in. Hij is extra blij met de geste. Het waarom geeft hij zelf aan.