STTB krijgt materiaal om de tafeltennis sport verder te brengen

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de tafeltennis federaties afkomstig uit Latijns amarica en het caraibisch gebied (IATTU anual general meeting) heeft de voorzitter van de Surinaamse Tafeltennisbond, Desire Hooghart, officieel vernomen voor 2017 wederom in aanmerking te komen voor materiaal. Dit houd in dat de STTB in aanmerking komt voor: 6 nieuwe tafels, 80 badjes en 8 gross nieuwe ballen. Deze IATTU meeting vond plaats op 11 Maart in Panama. Voorafgaand aan de vergadering was er een Seminar gehouden met als inhoud de nieuwe perspectieven voor tafeltennis. Er is gesproken over een Vamos schoolproject, waarbij een programma is ontworpen die trainers en coaches in staat stelt via hun tablet en of telefoon tafeltennis lessen te verzorgen. Ook heeft zich een uniek moment voorgedaan, waarbij een latijns amerikaans bedrijf een bal heeft ontworpen (raise) die in de naaste toekomst bij alle wedstrijden in de latijnsamerikaanse en caraibische kampioenschappen gebruikt zal worden als officiele wedstrijdbal. De STTB Voorzitter heeft getracht wederom in aanmerking te komen voor een gesponsorde Level 1 coaching cursus, maar moet dat antwoord nog afwachten. De kosten voor het zelf bekostigen van zo een cursus zijn veel te hoog. De Voorzitter is blij met de participatie in dit geheel en maakt zich op om voor dit jaar nog enkele projecten af te ronden in het belang van de Tafeltennis sport.