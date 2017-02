De volledige stroomvoorziening in Moengo en omstreken is sinds vanochtend 04:00u genormaliseerd. Dit meldt de Energie Bedrijven Suriname (EBS) via een persbericht. Sinds begin januari kampt Moengo met een elektriciteitsprobleem. Tot nu toe begaf elke oplossing het die ervoor werd gevonden. Tot ergernis van de bewoners die dat ook niet onder stoelen of banken staken. Nu zijn alle mankementen volgens de EBS opgeheven. Foto: GFC nieuws