‘Strijdende partijen in Zuid-Sudan gebruiken honger als wapen’

De strijdende partijen in Zuid-Sudan sluiten burgers bewust af van voedselleveringen. Zowel het regeringsleger als milities van de oppositie maakt zich in de Zuid-Sudanese regio Centraal Equatoria ook nog schuldig aan andere wreedheden. Dit schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport dat vandaag is gepubliceerd. “Burgers worden onder vuur genomen en met houwers afgeslacht, huizen en bebouwde velden worden platgebrand en vrouwen en meisjes verkracht”, aldus Amnesty. Sinds er in 2013 een burgeroorlog uitbrak in Zuid-Sudan zijn al 1 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. Het land kampte begin dit jaar ook al met hongersnood.

Voedsel inzetten als oorlogswapen is geen op zichzelf staand incident. Volgens de Geneefse Conventie kan dat een oorlogsmisdaad zijn. Legerwoordvoerder Santo Domic ontkent tegenover persbureau Bloomberg dat het regeringsleger iets fout doet. Hij noemt het Amnesty-rapport partijdig en zegt dat de inhoud nooit is gedeeld met de regering. Honger als wapen is ook gebruikt in de Biafra-oorlog in Nigeria, het conflict in de Democratische Republiek Congo en de burgeroorlogen in Somalië en Ethiopië. Voor zover bekend is er nog nooit iemand voor berecht.