STRENGER TOEZICHT OP ALCOHOLVERKOOP

Het zal straks niet meer zo makkelijk als nu gaan om alcohol te kopen. Alleen winkels die hiervoor vergunning hebben, zullen sterke drank mogen verkopen. De bestuursdiensten van de districten zullen in de komende tijd streng erop toezien dat de vergunningsvoorwaarden voor alcoholverkoop worden nageleefd.

Districscommissaris Jerry Miranda zegt dat een aantal supermarkten alcoholische drank verkoopt, terwijl dat niet mag. Zaken die een vergunning hebben om alcohol te verkopen zullen worden geëvalueerd wanneer hun vergunning is vervallen. Alvorens die wordt verlengd, zullen de bestuursdienst en de politie onder meer een buurtonderzoek doen om na te gaan of verkoop van alcohol in die buurt verantwoord is.

Miranda is voorstander van een beleid, waarbij alcoholverkoop afhankelijk wordt gesteld van de omgeving, met name als er een school in de buurt is. Hij wil hiermee vooral jeugdigen beschermen tegen alcoholmisbruik. De districtscommissaris vindt dat achttienjarigen nog veel te makkelijk aan sterke drank kunnen komen. Hij verwacht dat de strengere controle ook een positieve invloed zal hebben op de preventie van criminaliteit. Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday zei onlangs nog aan de krant zich zorgen te maken over verkoop van alcohol

Districtssecretaris Dwight Sabajo vult aan dat er twee soorten vergunningen zijn voor alcoholverkoop. Eén voor ‘gedistilleerd’ en één voor ‘eet- en drinkgelagen’. De eerste wordt veelal verstrekt aan supermarkten. Winkeliers met deze vergunning moeten de drank ‘in fabrieksverpakking’ verkopen en de alcohol mag niet ter plekke gedronken worden. Exploitanten met de vergunning ‘eet- en drinkgelagen’ mogen wel drank inschenken voor klanten om ter plekke te drinken.