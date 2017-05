Streekziekenhuis voortaan Mungra Medisch centrum

Het nieuwe logo was al in gebruik, maar nu is ook de naam officieel veranderd. Het Dokter Lachmipersad Mugra Streekziekenhuis Nickerie heet vanaf donderdagmiddag het Mungra Medisch Centrum. Vicepresident Ashwin Adhin en Bisnoepersad Dallossing, voorzitter van het stichtingsbestuur, deden de onthulling. Directeur Antoin Elias zegt dat het ziekenhuis al geruime tijd op het niveau van een medisch centrum functioneert. Bovendien is het door de Paho uitgeroepen tot meest hygiënisch ziekenhuis in Suriname.

Directeur Antoin Elias van het Mungra Medisch Centrum, donderdag bij de onthulling van het naambord.