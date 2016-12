Streekziekenhuis Nickerie SRD 60 miljoen nodig in 2017

Geld wordt gestopt in uitvoering jaarplan, zegt directeur Elias

Het Dr Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) heeft voor 2017 ongeveer 60 miljoen SRD nodig. Het geld gaat naar het uitvoeren van de plannen van de leiding van het ziekenhuis, die zijn samengevat in een jaarplan 2017, directeur Antoine Elias. Het LMSZN gaat grotendeels zelf inspringen met de financiële middelen, omdat er rekening wordt gehouden met de situatie waarin de staatsfinanciën verkeren, zegt Elias.

Tot zover Antoine Elias, de directeur van het Dr. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie. De exploitatiekosten in 2017 voor de medische inrichting worden geraamd op ruim 47 miljoen SRD; dat is ongeveer SRD 10 miljoen meer dan in 2016.