STIVASUR gaat campagne starten over gevolgen alcohol in verkeer

Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (STIVASUR) gaat in augustus starten met een campagne om aandacht te vragen voor de gevolgen van alcohol in het verkeer. STIVASUR zet zich om onder meer middels educatie en awareness de risico’s van overmatig alcoholgebruik te minimaliseren. Nog geen jaar na haar oprichting in 2015 heeft de organisatie de Gedragscode gelanceerd.

De Code is bedoeld als een middel tot zelfregulering door het bedrijfsleven. King’s Enterprises N.V., Surinaamse Brouwerij N.V. en Suriname Alcoholic Beverages N.V. hebben zich reeds gecommitteerd aan de regels die erin staan. STIVASUR wil bewerkstelligen dat haar doelstellingen worden behaald door de aansluiting van onder meer media-, horeca- en reclamebedrijven, overige producenten, importeurs en distribiteurs van alcoholhoudende dranken. Een meerdaagse consultatiesessie van het Ministerie van Volksgezondheid moet leiden tot de totstandkoming van een nationaal alcoholbeleid en daarbij behorend actieplan.

De participatie van burgers wordt ook belangrijk geacht. Die kunnen klachten over reclame-uitingen indienen bij de Gedragscode Evaluatie Commissie van STIVASUR. De commissie is sinds augustus 2016 een feit. Opmerkelijk is dat er tot op heden nog geen klacht is gedeponeerd. Alle informatie met betrekking tot de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname is te vinden op de website www.stivasur.com.