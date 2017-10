Stille loop BVL/ALS in verband met Wereld Leerkrachten Dag

De leden van de Bond van Leraren (BVL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) houden een stille loop in verband met Wereld Leerkrachten Dag, vandaag donderdag 5 oktober. De loop is een signaal naar de regering, zegt BVL/ALS-voorzitter Wilgo Valies. Het is zeer zorgwekkend gesteld met de positie van onderwijsgevenden in Suriname. Er is sprake van intimidatie en rancune, wat leidt tot een onzekere rechtspositie. Er wordt ook verwacht dat alle leerkrachten en zij die zich begaan voelen met het lot van deze groep meedoen. Om het onderwijsproces niet te stagneren, is besloten de loop in de middag te houden, benadrukt Valies.

Xiomara Codagan en daarvoor Wilgo Valies namens de onderwijsbonden BVL en ALS die vandaag een stille loop organiseren in het kader van Wereld Leerkrachten Dag.