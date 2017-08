Stichting Projecten houdt Anansi Storytellingwedstrijd

Stichting Projecten houdt in samenwerking met de Nederlandse Ambassade voor de eerste keer in Suriname een storytellingwedstrijd. Thema zijn verhalen over Anansi. Studenten van drie pedagogische instellingen zullen meedoen aan deze wedstrijd. De verhalen die tijdens de wedstrijd verteld worden zijn uit het boek ‘Anansi 2.0’. Die zijn net even anders dan de traditionele Anansi tori, zegt Charissa Mijnals-Zaalman van Stichting Projecten.

Charissa Mijnals-Zaalman van Stichting Projecten. De Anansi storytellingwedstrijd, ‘Anansi 2.0’, wordt gehouden bij het Saron Kinderhuis. Een jury zal beoordelen welke verteller de winnaar is. De vertelwedstrijd begint om 18.00u ’s avonds.