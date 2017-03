Belangrijkste doelstelling blijft ontplooien buurtactiviteiten

De Stichting Buurtwerk Latour, in de volksmond bekend als Stibula, viert op 17 maart haar 50-jarig bestaan. Door de jaren heen is het buurtcentrum uitgevoerd tot de kern van de wijk van waaruit talloze activiteiten worden ontplooid, in vooral het belang van haar jongeren.