Staatsmijnbouwbedrijf Grassalco investeert steeds meer in zijn steenslagoperaties.

Steenslag is een van de belangrijkste takken van het bedrijf en omdat de vraag groot is presenteert Grassalco steenslag in verschillende assortimenten. Een van de grote voordelen voor Grassalco is dat steenslag een van de alternatieven zou kunnen zijn voor schelpzand, zegt Marc Romy van commercial affairs van Grassalco.