Steeds meer doden bij protesten Venezuela

Bij de grote demonstraties tegen het bewind van president Nicolas Maduro in Venezuela zijn tot nu toe negen doden gevallen. Donderdag overleed een demonstrant aan een kogelwond die hij had opgelopen in Caracas. Boze Venezolanen protesteren sinds de hoogste rechtbank van het land vorige maand het parlement op een zijspoor zette. Die stap werd al snel teruggedraaid maar de volkswoede werd daar niet mee getemperd. Veiligheidstroepen grijpen soms hard in bij de massale protesten in het hele land. Maar oppositieleiders hebben al weer nieuwe acties aangekondigd. Ze eisen onder andere dat uitgestelde regionale verkiezingen worden gehouden en dat bijna honderd gearresteerde activisten van de oppositie vrij worden gelaten.