status-imf-deal-onduidelijk

Er is tot zover nog geen duidelijkheid over de zogeheten ‘stand-by’ overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit is de mening van parlementariër Carl Breeveld, schrijft De Ware Tijd. “De deadline van 1 januari 2017, waarbij een aantal pijnlijke maatregelen moest zijn doorgevoerd, is verstreken, zonder dat er duidelijkheid is over wat er verder gaat gebeuren. Dit is geen goed signaal”, zegt Breeveld.

Deskundigen menen te weten dat de regering definitief achter de schermen met het IMF aan het onderhandelen is over herziening van de overeenkomst voor een lening van 478 miljoen US dollar, die het fonds aan het land heeft toegezegd. Het is niet duidelijk of Financiënminister Gillmore Hoefdraad in verband hiermee in de VS is, sinds voor de jaarwisseling. De regering schuift niet onder stoelen en banken dat ze meer tijd wil hebben om de brandstofprijzen te verhogen en om subsidies voor nutsvoorzieningen af te bouwen. Conform de ‘stand-by’ overeenkomst zouden in elk geval de subsidies op stroom en water moeten zijn afgebouwd per 1 januari. DWT